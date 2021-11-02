В Крыму при получении взятки задержали главу города Белогорска

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Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации города Белогорска в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму при получении взятки задержали главу города Белогорска
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко», — написал Аксёнов во «ВКонтакте».

Он поблагодарил сотрудников ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу.

Аксёнов подчеркнул, что «каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность».

Ранее суд отклонил апелляцию на постановление, которую подала защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, арестованного на два месяца по обвинению во взятке почти в 20 млн рублей.

27 мая дума города Владивостока на очередном заседании приняла решение об отставке Гуменюка.

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