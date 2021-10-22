Суд оставил в силе арест бывшего мэра Владивостока Гуменюка

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Суд отклонил апелляцию на постановление, которую подала защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, арестованного на два месяца по обвинению во взятке почти в 20 млн рублей.

«Сегодня Приморским краевым судом отклонена апелляционная жалоба защитника обвиняемого Гуменюка Олега Владимировича на постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока, которым ранее бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры края.

Отмечается, что постановлением суда избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена.

Ранее суд заключил Гуменюка под стражу на два месяца.

18 мая Гуменюк объявил, что уходит в отставку.

27 мая дума города Владивостока на очередном заседании приняла решение об отставке мэра города Олега Гуменюка.

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