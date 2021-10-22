Суд оставил в силе арест бывшего мэра Владивостока Гуменюка
«Сегодня Приморским краевым судом отклонена апелляционная жалоба защитника обвиняемого Гуменюка Олега Владимировича на постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока, которым ранее бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры края.
Отмечается, что постановлением суда избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена.
Ранее суд заключил Гуменюка под стражу на два месяца.
18 мая Гуменюк объявил, что уходит в отставку.
27 мая дума города Владивостока на очередном заседании приняла решение об отставке мэра города Олега Гуменюка.