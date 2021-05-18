Мэр Владивостока заявил о своей отставке

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит в отставку.
Мэр Владивостока заявил о своей отставке
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

«Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока», — написал он в Instagram.

Ранее, как передавало РИА Новости, Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост.

Кожемяко в ходе беседы с полпредом сообщил, что работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.

Гуменюк вступил в должность мэра 5 апреля 2019 года.

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