Мэр Владивостока заявил о своей отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит в отставку.

«Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока», — написал он в Instagram.

Ранее, как передавало РИА Новости, Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост.

Кожемяко в ходе беседы с полпредом сообщил, что работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.

Гуменюк вступил в должность мэра 5 апреля 2019 года.