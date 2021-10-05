Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках
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Ранее следователи сообщили, что с 2019 по 2021 год чиновник регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему было передано более 19,5 млн рублей.
«Стража (арест. — RT) на два месяца», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя регионального СУСК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Авроры Римской.
18 мая Гуменюк объявил, что уходит в отставку.
27 мая дума города Владивостока на очередном заседании приняла решение об отставке мэра города Олега Гуменюка.