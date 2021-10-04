Уголовное дело возбуждено против бывшего мэра Владивостока Гуменюка
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По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год чиновник регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему было передано более 19,5 млн рублей.
«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками регионального УФСБ.