СК обвинил министра культуры Крыма Новосельскую в получении взятки в 25 млн рублей

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Министр культуры Крыма Вера Новосельская обвиняется получении взятки в 25 млн рублей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.
СК обвинил министра культуры Крыма Новосельскую в получении взятки в 25 млн рублей
  • © Министерство культуры Республики Крым
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В начале ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, который подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

По делу также проходит знакомый Ипатко, который подозревается в посредничестве в получении взятки.

В декабре прошлого года следователи завершили расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина о взяточничестве

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