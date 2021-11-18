СК обвинил министра культуры Крыма Новосельскую в получении взятки в 25 млн рублей

Министр культуры Крыма Вера Новосельская обвиняется получении взятки в 25 млн рублей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В начале ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, который подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

По делу также проходит знакомый Ипатко, который подозревается в посредничестве в получении взятки.

В декабре прошлого года следователи завершили расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина о взяточничестве.