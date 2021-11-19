Экономист Данилов высказался о планах повышения МРОТ и прожиточного минимума

Кандидат экономических наук Александр Данилов высказался о планах повышения МРОТ и прожиточного минимума.

«По сути, индексация прожиточного минимума и МРОТ затрагивает не только работающих россиян, которые смогут получать увеличенные зарплаты, но и россиян, которые получают различные пособия: от семей с детьми до пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, благосостояние граждан должно быть приоритетом любого развитого государства, так как это определяет экономическую составляющую страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.

Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.

Также президент высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда, предложив поднять его до 13 890 рублей.