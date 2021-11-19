В Свердловской области зафиксировали 743 случая COVID-19 за сутки

В Свердловской области зафиксировали 743 случая коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

С начала пандемии заболели 171,2 тыс. жителей региона. Вылечились 151,5 тыс. человек, в том числе 508 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 400 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 78 376. Выздоровели 56 349 жителей, в том числе 107 — за последние 24 часа.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.