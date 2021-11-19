В Красноярском крае выявили 707 случаев COVID-19 за сутки

В Красноярском крае выявили 707 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 144 861.

По данным краевого Минздрава, выздоровели 685 жителей, всего с начала пандемии — 128 531.

Проведено 4 169 765 тестов на COVID-19, в том числе 13 937 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за последние сутки зарегистрировали 37 156 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.