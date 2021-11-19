В Иркутской области подтвердили 598 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего заболели 132 725 жителей области, выздоровели 110 092. Госпитализированы в настоящее время 5413 пациентов.
Также стало известно, что в Ростовской области выявили 650 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших в регионе достигло 168 390, из медучреждений выписаны 143 тыс. человек.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.