В Иркутской области подтвердили 598 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области подтвердили 598 случаев коронавируса за последние сутки, вылечились 323 человека.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего заболели 132 725 жителей области, выздоровели 110 092. Госпитализированы в настоящее время 5413 пациентов.

Также стало известно, что в Ростовской области выявили 650 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 168 390, из медучреждений выписаны 143 тыс. человек.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.