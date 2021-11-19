В Оренбургской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 387 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 96 997. Вылечились 81 826 человек, в том числе 298 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Костромской области выявили 199 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный штаб. Из больниц выписаны 134 человека.

В больницах находятся 708 пациентов, ещё 6206 лечатся амбулаторно.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.