В Оренбургской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 96 997. Вылечились 81 826 человек, в том числе 298 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Костромской области выявили 199 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный штаб. Из больниц выписаны 134 человека.
В больницах находятся 708 пациентов, ещё 6206 лечатся амбулаторно.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.