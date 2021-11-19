В Вологодской области подтвердили 410 случаев COVID-19 за сутки

В Вологодской области подтвердили 410 случаев коронавируса за сутки, вылечился при этом 361 житель региона.

Об этом сообщают «Невские новости».

Общее число заболевших в регионе достигло 85 771, выздоровевших — 75 599.

Тем временем в Крыму выявили 884 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Всего в республике заболели 112 132 человека. Вылечились 99 812 жителей, в том числе 881 за последние сутки.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.