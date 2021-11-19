В Калининградской области выявили 384 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе превысило 72 тыс., выздоровевших — 63 тыс.
Также стало известно, что в Приморском крае первую прививку от COVID-19 сделал 706 571 житель, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.
За минувшие 24 часа в регионе зарегистрировали 416 случаев коронавируса, всего заболели 83 159 человек.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.