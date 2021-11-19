В Калининградской области выявили 384 случая COVID-19 за сутки

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В Калининградской области выявили 384 случая коронавируса за сутки, из больниц выписали 400 человек.
В Калининградской области выявили 384 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе превысило 72 тыс., выздоровевших — 63 тыс.

Также стало известно, что в Приморском крае первую прививку от COVID-19 сделал 706 571 житель, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

За минувшие 24 часа в регионе зарегистрировали 416 случаев коронавируса, всего заболели 83 159 человек.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.

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