В Калининградской области выявили 384 случая COVID-19 за сутки

В Калининградской области выявили 384 случая коронавируса за сутки, из больниц выписали 400 человек.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе превысило 72 тыс., выздоровевших — 63 тыс.

Также стало известно, что в Приморском крае первую прививку от COVID-19 сделал 706 571 житель, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

За минувшие 24 часа в регионе зарегистрировали 416 случаев коронавируса, всего заболели 83 159 человек.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.