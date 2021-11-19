В Удмуртии зарегистрировали 377 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 377 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 340 человек.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 71 488 жителей, вылечился 60 261 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 520 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 489 человек.

Всего в регионе заболели 107 189 жителей, выписаны 81 870.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.