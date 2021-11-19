В Удмуртии зарегистрировали 377 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 377 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 340 человек.
В Удмуртии зарегистрировали 377 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 71 488 жителей, вылечился 60 261 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 520 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 489 человек.

Всего в регионе заболели 107 189 жителей, выписаны 81 870.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить