В Татарстане выявили 267 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 267 случаев коронавируса за сутки, заявила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
В Татарстане выявили 267 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 35 266. Выздоровели при этом 27 958 жителей, в том числе 360 за минувшие 24 часа.

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков перечислил категории граждан, которые не подлежат вакцинации от COVID-19, передаёт «Бизнес Online».

«Мы не прививаем детей до 18 лет, противопоказанием является наличие тяжёлых аллергических реакций в анамнезе, беременные и кормящие мамы получают только «Спутник V», — сказал Жаворонков.

По его словам, временный медотвод предоставляется в случае острых заболеваний, обострения хронических заболеваний, также есть нюансы у пациентов с онкологией, находящихся на этапе лечения.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.

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