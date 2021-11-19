Ортопед Муравьёва рассказала о пользе разминки в офисе

Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Азатуи Муравьёва назвала правила выполнения офисной гимнастики.

Об этом она рассказала в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, выполнять упражнения нужно не реже трёх раз в течение рабочего дня.

Благодаря гимнастике происходит нормализация тонуса мышц, снижается нагрузка на позвоночник, активизируется обмен веществ, улучшается кровообращение и питание внутренних органов, повышается работоспособность, а также улучшается общее самочувствие и настроение.

Продолжительность разминки составляет 7—10 минут. Каждое упражнение выполняется по 8—10 раз.

Упражнения можно выполнять стоя или сидя на стуле. В их число могут входить вращения головой, наклоны туловища и приседания.

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