Ортопед Муравьёва рассказала о пользе разминки в офисе
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Об этом она рассказала в беседе с газетой «Известия».
По словам специалиста, выполнять упражнения нужно не реже трёх раз в течение рабочего дня.
Благодаря гимнастике происходит нормализация тонуса мышц, снижается нагрузка на позвоночник, активизируется обмен веществ, улучшается кровообращение и питание внутренних органов, повышается работоспособность, а также улучшается общее самочувствие и настроение.
Продолжительность разминки составляет 7—10 минут. Каждое упражнение выполняется по 8—10 раз.
Упражнения можно выполнять стоя или сидя на стуле. В их число могут входить вращения головой, наклоны туловища и приседания.
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