Защита приморского депутата Самсонова обжалует его арест по делу о развращении ребёнка

Защита депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, который подозревается в растлении малолетних, намерена обжаловать его арест.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщила адвокат Самсонова Наталья Касилова.

«Да, конечно (будем обжаловать. — RT). Не согласны (с арестом. — RT). Считаем, что цели, на которые ссылается следствие, можно достичь более мягкой мерой пресечения, домашним арестом», — заявила собеседница издания.

Она отметила, что депутат продолжил голодовку и настаивает на проведении исследования с использованием полиграфа независимым специалистом.

Ранее суд в Приморье заключил под стражу депутата от КПРФ Артёма Самсонова, подозреваемого в развращении ребёнка.

Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого.

Самсонов вину не признаёт.