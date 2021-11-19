Защита приморского депутата Самсонова обжалует его арест по делу о развращении ребёнка
Об этом в комментарии РИА Новости сообщила адвокат Самсонова Наталья Касилова.
«Да, конечно (будем обжаловать. — RT). Не согласны (с арестом. — RT). Считаем, что цели, на которые ссылается следствие, можно достичь более мягкой мерой пресечения, домашним арестом», — заявила собеседница издания.
Она отметила, что депутат продолжил голодовку и настаивает на проведении исследования с использованием полиграфа независимым специалистом.
Ранее суд в Приморье заключил под стражу депутата от КПРФ Артёма Самсонова, подозреваемого в развращении ребёнка.
Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого.
Самсонов вину не признаёт.