Путин наградил 25 врачей за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётными грамотами и объявлении благодарности 25 врачам из семи российских регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга» почётными грамотами президента России награждены четыре врача из Ярославской, Томской и Рязанской областей.

Благодарности объявили 20 сотрудникам медицинских учреждений из Белгородской, Владимирской, Смоленской, Томской, Рязанской областей и Москвы.

В сентябре Путин наградил спасателей за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками.