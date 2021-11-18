Путин наградил 25 врачей за вклад в борьбу с коронавирусом
- Reuters
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«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга» почётными грамотами президента России награждены четыре врача из Ярославской, Томской и Рязанской областей.
Благодарности объявили 20 сотрудникам медицинских учреждений из Белгородской, Владимирской, Смоленской, Томской, Рязанской областей и Москвы.
В сентябре Путин наградил спасателей за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками.