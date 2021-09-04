Путин наградил спасателей за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками

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Российский лидер Владимир Путин вручил награды участникам устранения последствий лесных пожаров и паводков.
Путин наградил спасателей за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«От имени тех людей, которым вы помогаете, которых вы спасаете, хочу вас искренне поблагодарить за службу», — приводятся на сайте Кремля слова Путина, сказанные в рамках церемонии награждения в Благовещенске.

Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в ликвидации ЧС, сопряжённых с риском для жизни врача и спасателя I класса Дмитрия Миронова из Амурской области.

Кроме того, четверо пожарных (Александр Захаров из Тюменской области, Александр Панов из Челябинской области и Егор Захаров и Борис Кручинин из Якутии) получили медали «За отвагу на пожаре».

Ещё двое сотрудников экстренных служб были награждены медалями «За спасение погибавших»: Андрей Савватеев (Забайкальский край) и Евгений Колесников (Амурская область).

Государственными наградами удостоились Андрей Синченко и Владислав Тен из Хабаровского края и Семен Пазынич из Якутии.

Ранее Путин наградил посмертно орденами Мужества лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112.

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