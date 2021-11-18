В МФЦ Кировской области вновь вводят QR-коды

В МФЦ Кировской области с понедельника, 22 ноября, вновь вводят QR-коды.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства информационных технологий и связи.

Граждане старше 18 лет смогут посетить центры госуслуг, если предъявят QR-код, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или факт перенесённого в течение последних шести месяцев коронавируса.

Предъявлять QR-код не понадобится тем, кто придёт в МФЦ для регистрации на портале госуслуг, подтверждения и восстановления учётной записи, а также для печати сертификата и QR-кода.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани набирают контролёров для проверки QR-кодов в метро.