В МФЦ Кировской области вновь вводят QR-коды

Короткая ссылка
В МФЦ Кировской области с понедельника, 22 ноября, вновь вводят QR-коды.
В МФЦ Кировской области вновь вводят QR-коды
  • © Мои Документы - Кировская область
  • Facebook

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства информационных технологий и связи.

Граждане старше 18 лет смогут посетить центры госуслуг, если предъявят QR-код, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или факт перенесённого в течение последних шести месяцев коронавируса.

Предъявлять QR-код не понадобится тем, кто придёт в МФЦ для регистрации на портале госуслуг, подтверждения и восстановления учётной записи, а также для печати сертификата и QR-кода.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани набирают контролёров для проверки QR-кодов в метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить