В Госдуме прокомментировали предложения увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году.
В Госдуме прокомментировали предложения увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году
  • Reuters

Нилов подчеркнул, что подобные предложения можно только приветствовать.

«И комитет, рассматривая проект федерального бюджета и проект бюджета Пенсионного фонда, обратил внимание на то, что уровень прогнозной инфляции, исходя из которого верстался бюджет, был определён в 5,8%. Но если взять новую методику определения МРОТ и прожиточного минимума, мы видим, что инфляция это увеличение просто съедает. То же самое касается и индексации пенсий... В вопросе индексации пенсий надо разговор продолжить. То, что президент такое решение принял, можно всячески приветствовать», — отметил депутат.

Ранее Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей.

Он также предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.

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