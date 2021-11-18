В Госдуме прокомментировали предложения увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году
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Нилов подчеркнул, что подобные предложения можно только приветствовать.
«И комитет, рассматривая проект федерального бюджета и проект бюджета Пенсионного фонда, обратил внимание на то, что уровень прогнозной инфляции, исходя из которого верстался бюджет, был определён в 5,8%. Но если взять новую методику определения МРОТ и прожиточного минимума, мы видим, что инфляция это увеличение просто съедает. То же самое касается и индексации пенсий... В вопросе индексации пенсий надо разговор продолжить. То, что президент такое решение принял, можно всячески приветствовать», — отметил депутат.
Ранее Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей.
Он также предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.