В Совфеде рассказали об испытывающих терпение России действиях НАТО

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что здравомыслящему человеку сложно понять, почему НАТО выбирает тактику конфронтации с Россией.

«Для чего НАТО избирает тактику конфронтации и нагнетания геополитического противостояния с Россией, здравомыслящему человеку понять сложно. Ведь очевидно, что победителей в войне не бывает. Эдакие мировые камикадзе», — сказала сенатор.

По её словам, НАТО «испытывает терпение России, беспардонно приближая свою военную инфраструктуру к нашим границам».

«В альянсе должны понимать, что конфронтационная политика НАТО выходит за границы реального понимания. В частности, действия НАТО в Чёрном море опасны и представляют угрозу прежде всего для самого альянса, поскольку на военную активность НАТО по периметру российских границ Россия будет адекватно реагировать», — заключила парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

По его словам, российская сторона постоянно высказывает свою озабоченность по этому поводу и говорит о красных линиях, но при этом Москва понимает, что партнёры — «очень своеобразные» и «поверхностно относятся» к предостережениям.

10 ноября официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным».

В МИД России призвали Вашингтон и НАТО «трезво оценивать риски» в связи с военной активностью США в Черноморском регионе.