В Ульяновской области выявили 502 случая COVID-19 за сутки

В Ульяновской области выявили 502 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 105 412 человек, выздоровели — 95 242.

Также стало известно, что в Тульской области зарегистрировали 266 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 64 896. Вылечились 56 659 жителей, в том числе 260 за последние сутки.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.