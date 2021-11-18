В Приморье подтвердили 412 новых случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба региона.
Выздоровели за сутки 322 человека, скончались пятеро.
Всего с начала пандемии в крае зафиксировали 82 743 случая заболевания, выздоровели 72 247 человек, умерли — 1338.
Наряду с этим стало известно, что во Владивостоке открылся ещё один пункт вакцинации от COVID-19 — в районе Луговой, сообщает vostokmedia.com.
В целом на текущей неделе в столице ДФО запустили три новых мобильных пункта вакцинации.
Ранее заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый напомнил о необходимости сделать прививку во время пандемии коронавируса.