В Приморье подтвердили 412 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Приморском крае в течение последних суток зафиксировали 412 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Приморье подтвердили 412 новых случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба региона.

Выздоровели за сутки 322 человека, скончались пятеро.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировали 82 743 случая заболевания, выздоровели 72 247 человек, умерли — 1338.

Наряду с этим стало известно, что во Владивостоке открылся ещё один пункт вакцинации от COVID-19 — в районе Луговой, сообщает vostokmedia.com.

В целом на текущей неделе в столице ДФО запустили три новых мобильных пункта вакцинации.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый напомнил о необходимости сделать прививку во время пандемии коронавируса.

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