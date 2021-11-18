Сенатор Круглый напомнил о необходимости вакцинации во время пандемии

Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый напомнил о необходимости сделать прививку во время пандемии коронавируса.

Прививаться можно и даже нужно, подчеркнул врач в беседе с «Парламентской газетой».

«Вакцина — это не лекарство, которое стоит в тумбочке и которое можно в любой момент принять и выздороветь. Здесь совсем другая схема. Вакцина — это профилактика заболевания, тяжёлого течения и смерти. Вот об этом нужно помнить», — заявил специалист.

Он также напомнил, что время выработки антител после прививки довольно длительное — не менее шести недель. Чтобы себя защитить, нужно вакцинироваться заранее.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.