В Красноярском крае подтвердили 701 случай коронавируса за сутки

В Красноярском крае подтвердили 701 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 144 154 человека, выздоровели — 127 846.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 649 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4403 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3853», — заявили в Роспотребнадзоре.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге полный курс вакцинации от COVID-19 на дому с апреля 2021 года прошли 6955 жителей, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению.

В целом в городе полный курс вакцинации завершили 2 052 908 человек.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.