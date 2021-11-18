В Новосибирской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Новосибирской области прививку от COVID-19 сделали около 1,1 млн жителей, завершили иммунизацию 895 592 человека.

Об этом сообщает kp.ru.

«За вчерашний день — абсолютный рекорд количества вакцинированных жителей. Мы привили 23 166 человек, из них первым компонентом — 15 148», — добавил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В настоящее время в регионе работают 92 пункта вакцинации.

Также стало известно о ситуации с коечным фондом в Санкт-Петербурге. Для больных коронавирусом и пневмонией развёрнуто 8888 коек, из них свободны 47,28%, передают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Места для пациентов есть в 15 городских и трёх федеральных стационарах города.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.