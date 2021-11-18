В Ростовской области зафиксировали 643 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области зафиксировали 643 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4796 пациентов.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 341 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Вылечились при этом 402 жителя.

Общее число заболевших в городе достигло 45 346, выздоровевших — 37 898.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.