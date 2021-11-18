В Волгоградской области выявили 465 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 465 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 112 339.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 878 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Всего в регионе за время пандемии заболели 111 248 жителей. Выздоровел при этом 98 931 человек, в том числе 875 за последние сутки.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.