В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Нижегородской области зафиксировали 781 случай коронавируса за последние сутки. Выздоровели 422 жителя.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • AP

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших — в Нижнем Новгороде (215 человек), а также в Дзержинске и Городецком районе.

За всё время в регионе выявили 205 398 случаев COVID-19.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 37 374 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.

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