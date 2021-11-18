В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- AP
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Больше всего заболевших — в Нижнем Новгороде (215 человек), а также в Дзержинске и Городецком районе.
За всё время в регионе выявили 205 398 случаев COVID-19.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 37 374 случая коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.