В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Нижегородской области зафиксировали 781 случай коронавируса за последние сутки. Выздоровели 422 жителя.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших — в Нижнем Новгороде (215 человек), а также в Дзержинске и Городецком районе.

За всё время в регионе выявили 205 398 случаев COVID-19.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 37 374 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.