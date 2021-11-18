В Татарстане выявили 271 случай COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает «Реальное время».
Всего в республике заболели 34 999 жителей, вылечились 27 598.
Также стало известно, что в Челябинской области зарегистрировали 601 случай COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. Из больниц выписаны 404 человека.
Всего коронавирусная инфекция в области у 18 311 жителей.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.