Профессор Соков дал советы по реабилитации после перенесённого COVID-19

Профессор, руководитель клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова доктор медицинских наук Евгений Соков дал советы по реабилитации после перенесённого COVID-19.

«Медикаментозное лечение важно, но оно должно сочетаться с лечебной физкультурой, массажем, отдыхом, бальнеотерапией. Специфические техники реабилитации не нужны, однако они должны применяться регулярно, под контролем реабилитолога», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Здоровым людям лечебная физкультура и массаж позволят быстрее восстановить работу мозга и устранить другие последствия неврологических нарушений.

У людей с хроническими заболеваниями последствия для нервной системы могут иметь стойкий характер, поэтому нужна продолжительная реабилитация.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.