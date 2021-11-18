Психолог Кузнецова назвала способ преодолеть тревогу за здоровье

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Специалист Московской службы психологической помощи Эльнара Кузнецова рассказала, как быть, когда опасения за собственное здоровье перерастают в тревожность.
Психолог Кузнецова назвала способ преодолеть тревогу за здоровье
  • Pixabay

Как отметила эксперт в беседе с «Москвой 24», люди, которые постоянно переживают, не больны ли они, вне зависимости от состояния организма чувствуют себя в опасности. У таких людей может пропасть радость жизни.

Чтобы избавиться от подобного состояния, психолог рекомендует установить оптимальную частоту обследования организма с врачом и придерживаться её.

Также следует уделять больше внимания другим сферам жизни и почаще доставлять себе радость, получая удовольствие от простых вещей, например от вкусной еды или занятий спортом.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как бороться с плохим настроением в осенний период.

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