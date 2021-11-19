В России предложили ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции
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- РИА Новости
В обращении он отметил, что некоторые производители алкогольной и табачной продукции, реализуемой на территории России, используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально сходные с государственными символами страны.
При этом в последние годы государство реализует политику, направленную на популяризацию здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака, которые ежегодно прямо или косвенно становятся причиной возникновения тяжёлых заболеваний и смертей тысяч граждан.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации», — говорится в обращении.
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