В России предложили ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование изображений госсимволов на табачной и алкогольной продукции. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении он отметил, что некоторые производители алкогольной и табачной продукции, реализуемой на территории России, используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально сходные с государственными символами страны.

При этом в последние годы государство реализует политику, направленную на популяризацию здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака, которые ежегодно прямо или косвенно становятся причиной возникновения тяжёлых заболеваний и смертей тысяч граждан.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации», — говорится в обращении.

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