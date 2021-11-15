В Кремле прокомментировали предложение Минфина повысить цены на водку и коньяк

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Минфина повысить в стране с 1 января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк.
В Кремле прокомментировали предложение Минфина повысить цены на водку и коньяк
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Какой-то позиции (у Кремля. — RT) здесь нет. Это же вопрос экономической целесообразности. Никаких специфических обсуждений не было», — заявил официальный представитель Кремля.

В Минфине ранее предложили увеличить минимальную стоимость водки на 7,4% — с 243 до 261 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра.

Минимальная цена на коньяк может быть повышена на 7,6% — с 446 до 480 рублей за ёмкость объёмом 0,5 литра.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT также прокомментировал предложение Минфина повысить минимальную цену на водку и коньяк в России.

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