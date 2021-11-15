Хамзаев прокомментировал предложение повысить минимальную цену на водку и коньяк в России

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Анастасия Белоусова
Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал предложение Минфина повысить минимальную цену на водку и коньяк в России.
Хамзаев прокомментировал предложение повысить минимальную цену на водку и коньяк в России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В целом понятно, что водка у нас дешёвая и доступная, но изменять цену на 7% — это ни к селу ни к городу, как говорится», — заявил Хамзаев.

Он добавил, что если задача — «навести порядок, защитить здоровье граждан от контрафакта и суррогата и сократить объёмы потребления алкоголя в целом по стране», то это недостаточная мера.

«По сути, этим заниматься надо. У нас и в Европе, и в Азии, если взять по рынку, то самая дешёвая цена на водку», — заключил общественник.

Ранее в Минфине предложили повысить с 1 января более чем на 7% минимальную розничную цену на водку и коньяк в России.

Минимальную стоимость водки предлагается увеличить на 7,4% — с 243 до 261 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра.

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