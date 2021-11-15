В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку и коньяк в России

В Минфине предложили повысить с 1 января более чем на 7% минимальную розничную цену на водку и коньяк в России.

Как отмечается в документе на федеральном портале проектов правовых актов, минимальную стоимость водки предлагается увеличить на 7,4% — с 243 до 261 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра.

Минимальная цена на коньяк может быть повышена на 7,6% — с 446 до 480 рублей за ёмкость объёмом 0,5 литра.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о возможном росте цен на алкоголь перед Новым годом.