В Нацсоюзе защиты прав потребителей не исключили роста цен на алкоголь перед Новым годом

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о возможном росте цен на алкоголь перед Новым годом.

В беседе с «Вечерней Москвой» он напомнил, что с 2022 года акциз на алкогольную продукцию вырастет на 4 — 5%. По словам Шапкина, производители напитков начнут «закладывать» его в стоимость товаров заранее.

На цены также может повлиять ситуация с урожаем винограда в России, Грузии и Европе, вызванная неблагоприятными погодными условиями.

«Стоит ожидать роста цен на 10 — 15%. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки. Соответственно, цена на спирт растёт. Поэтому процентов на 15 подорожает и крепкий алкоголь к Новому году, а также пиво», — спрогнозировал Шапкин.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что меры правительства по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе.