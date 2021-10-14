Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер по стабилизации цен на продукты

Меры правительства России по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он подчеркнул, что «сегодня требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечивал стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе».

Ранее Министерство экономического развития опубликовало прогноз отдельных показателей инфляции, в котором сообщается, на какие товары сильнее всего вырастут цены к концу 2021 года.