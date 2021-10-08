В Минэкономразвития назвали товары с наибольшим ростом цен к концу года

Министерство экономического развития опубликовало прогноз отдельных показателей инфляции, в котором сообщается, на какие товары сильнее всего вырастут цены к концу 2021 года.

Как пишет «Известия», это непродовольственный сектор, где инфляция составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года.

Отмечается, что в среднем инфляция составит 6,8%.

В группу наиболее подорожавших товаров войдут бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани.

На втором месте по увеличению стоимость идут продовольственные товары без учёта овощей и фруктов. Цены на них к концу текущего года вырастут на 6,6% по отношению к аналогичному показателю прошлого года.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал рост цен на продукты в мире.