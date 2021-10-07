Аналитик прокомментировал рост цен на продукты в мире

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал рост цен на продукты в мире.
Аналитик прокомментировал рост цен на продукты в мире
  • РИА Новости

«До весны в основном причинами являлись последствия пандемии, были нарушены производственные и логистические цепочки в этот период времени. Тогда многим производителям приходилось закладывать дополнительные затраты в себестоимость производства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

С другой стороны, отметил эксперт, компании усиленно накапливали запасы, чтобы в будущем не столкнуться с такой ситуацией.

В настоящее время многие переработчики наращивают объёмы складских запасов.

«И два фактора очень сильно «разогрели» цены весной и в начале лета. Тогда мы ожидали, что это будет предельный рост цен. Так и произошло в июне, июле. А в августе опять пошёл рост цен. И уже кроме пандемийного фактора добавился климатический», — пояснил Федяков.

В сентябре 2021 года цены на основные продукты питания увеличились на 1,2%. На данный момент они выше показателя за аналогичный период 2020-го на 32,8%. Такие данные представила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с малым бизнесом во время пандемии COVID-19.

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