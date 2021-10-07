Аналитик прокомментировал рост цен на продукты в мире
- РИА Новости
«До весны в основном причинами являлись последствия пандемии, были нарушены производственные и логистические цепочки в этот период времени. Тогда многим производителям приходилось закладывать дополнительные затраты в себестоимость производства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
С другой стороны, отметил эксперт, компании усиленно накапливали запасы, чтобы в будущем не столкнуться с такой ситуацией.
В настоящее время многие переработчики наращивают объёмы складских запасов.
«И два фактора очень сильно «разогрели» цены весной и в начале лета. Тогда мы ожидали, что это будет предельный рост цен. Так и произошло в июне, июле. А в августе опять пошёл рост цен. И уже кроме пандемийного фактора добавился климатический», — пояснил Федяков.
В сентябре 2021 года цены на основные продукты питания увеличились на 1,2%. На данный момент они выше показателя за аналогичный период 2020-го на 32,8%. Такие данные представила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с малым бизнесом во время пандемии COVID-19.