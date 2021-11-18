Сенатор Клишас заявил, что введение QR-кодов не противоречит Конституции
- РИА Новости
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Сенатор в беседе с «Парламентской газетой» сослался на ч. 3 ст. 55 Конституции, согласно которой «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Кроме того, он напомнил, что в ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека говорится, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек «должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».
«Содержание данных норм ясно свидетельствует в пользу принципиальной возможности ограничения прав граждан государством», — констатировал Клишас.
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