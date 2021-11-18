Врач Ким назвала тромбоз опасным проявлением перенесённого коронавируса

Врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким заявила, что тромбоз может появиться даже у молодых пациентов спустя три месяца после перенесённого коронавируса.

Врач отметила, что от тромбообразования не защищены даже те пациенты, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме.



«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт», — заявила она в интервью радио Sputnik.

В августе врач-флеболог Сергей Дробязко в беседе с «Радио 1» призвал переболевших коронавирусом соблюдать определённые рекомендации. В частности, необходимо отказаться от отдыха в странах с жарким климатом, не посещать баню, солярий, а также повременить с избыточными нагрузками.