Роспотребнадзор напомнил о более тяжёлом течении COVID-19 у курильщиков

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Курильщики подвержены более тяжёлому течению заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор напомнил о более тяжёлом течении COVID-19 у курильщиков
  • AP
  • © Roman Yarovitcyn

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — говорится в заявлении.

Специалисты также напомнили, что курение повышает риск инфицирования вирусами через рот.

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку их лёгкие уже повреждены», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал о заболеваниях лёгких, которые значительно осложняют течение коронавируса у пациентов

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