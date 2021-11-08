Пульмонолог Бабак назвал заболевания лёгких, осложняющие течение COVID-19

Врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова Сергей Бабак рассказал о заболеваниях лёгких, которые значительно осложняют течение коронавируса у пациентов.

Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

«Есть такая болезнь — идиопатический лёгочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что лёгкие «сморщиваются». На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в лёгком. Ещё есть хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая появляется из-за курения, и она тоже «старит» лёгкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — объяснил Бабак.

Он уточнил, что причиной этих двух заболеваний чаще всего является курение.

Снизить вероятность негативного для организма сочетания болезней можно, если вакцинироваться против COVID-19 и бросить курить, заключил пульмонолог.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.