Пульмонолог Бабак назвал заболевания лёгких, осложняющие течение COVID-19

Короткая ссылка
Врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова Сергей Бабак рассказал о заболеваниях лёгких, которые значительно осложняют течение коронавируса у пациентов.
Пульмонолог Бабак назвал заболевания лёгких, осложняющие течение COVID-19
  • AP

Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

«Есть такая болезнь — идиопатический лёгочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что лёгкие «сморщиваются». На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в лёгком. Ещё есть хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая появляется из-за курения, и она тоже «старит» лёгкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — объяснил Бабак.

Он уточнил, что причиной этих двух заболеваний чаще всего является курение.

Снизить вероятность негативного для организма сочетания болезней можно, если вакцинироваться против COVID-19 и бросить курить, заключил пульмонолог. 

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить