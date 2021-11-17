Врач Мирошников дал советы по профилактике тромбозов после перенесённого COVID-19

Короткая ссылка
Врач-хирург, заведующий шестым инфекционным отделением Видновской районной клинической больницы Денис Мирошников дал советы по профилактике тромбозов после перенесённого COVID-19.
Врач Мирошников дал советы по профилактике тромбозов после перенесённого COVID-19
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Советую всем каждое утро делать обычную зарядку, как в детском садике. Очень эффективной может оказаться ЛФК. Подойдут самые простые упражнения на разминку рук и ног», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также нужно ежедневно совершать прогулки по своему микрорайону, вокруг дома или ходить на дальние расстояния. Как считает Мирошников, полезно гулять в лесу или парке.

«Важно помнить, что на период реабилитации лучше выполнять дозированные физические нагрузки», — добавил врач.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить