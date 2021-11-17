Врач Мирошников дал советы по профилактике тромбозов после перенесённого COVID-19
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«Советую всем каждое утро делать обычную зарядку, как в детском садике. Очень эффективной может оказаться ЛФК. Подойдут самые простые упражнения на разминку рук и ног», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, также нужно ежедневно совершать прогулки по своему микрорайону, вокруг дома или ходить на дальние расстояния. Как считает Мирошников, полезно гулять в лесу или парке.
«Важно помнить, что на период реабилитации лучше выполнять дозированные физические нагрузки», — добавил врач.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.