Врач Мирошников дал советы по профилактике тромбозов после перенесённого COVID-19

Врач-хирург, заведующий шестым инфекционным отделением Видновской районной клинической больницы Денис Мирошников дал советы по профилактике тромбозов после перенесённого COVID-19.

«Советую всем каждое утро делать обычную зарядку, как в детском садике. Очень эффективной может оказаться ЛФК. Подойдут самые простые упражнения на разминку рук и ног», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также нужно ежедневно совершать прогулки по своему микрорайону, вокруг дома или ходить на дальние расстояния. Как считает Мирошников, полезно гулять в лесу или парке.

«Важно помнить, что на период реабилитации лучше выполнять дозированные физические нагрузки», — добавил врач.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.