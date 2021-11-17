В Курской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Курской области прививку от COVID-19 сделали 544 206 жителей. Оба компонента вакцины получили 489 249 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

На лечении в больницах и стационарах находится 1881 пациент с коронавирусом и пневмонией.

Всего в регионе заболели 72 172 жителя.

Также стало известно, что с 24 ноября в Самарском медколледже имени Ляпиной будет работать пункт вакцинации от COVID-19, передаёт volga.news. Сделать прививку можно ежедневно с 09:00 до 20:00.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.