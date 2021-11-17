В Самарской области выявили 1785 случаев COVID-19 за сутки

В Самарской области выявили 1785 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 978 человек.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии переболели 162 206 жителей региона.

Также стало известно, что в Калининградской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елена Бабура, передаёт «Янтарный край».

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.