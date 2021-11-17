В Самарской области выявили 1785 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии переболели 162 206 жителей региона.
Также стало известно, что в Калининградской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елена Бабура, передаёт «Янтарный край».
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.