В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ульяновской области зафиксировали 506 случаев коронавируса за последние сутки. Вылечились 697 жителей.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 104 910 человек, выздоровели 94 507.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 424 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. С начала ноября заболели 6,3 тыс. жителей региона.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.