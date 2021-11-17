В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 104 910 человек, выздоровели 94 507.
Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 424 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. С начала ноября заболели 6,3 тыс. жителей региона.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.