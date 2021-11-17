В Оренбургской области подтвердили 391 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 391 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 96 220 жителей. Выздоровели 81 234 человека, в том числе 285 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Вологодской области выявили 404 случая COVID-19 за сутки. Выписаны 355 пациентов, передают «Невские новости».

Общее число заболевших в регионе достигло 84 953, выздоровевших — 74 880.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.